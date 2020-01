Mulher japonesa celebra 117 anos e amplia recorde como pessoa mais velha do Mundo

Kane Tanaka, uma mulher japonesa, celebrou no passado dia 2 de janeiro 117 anos e ampliou o 'seu' recorde como pessoa mais velha do Mundo.A mulher já detinha o recorde do Guinness desde o ano passado quando completou 116 anos e 66 dias de vida, a 9 de março.Tanaka nasceu prematuramente em 1903 e casou em 1922. O casal teve quatro filhos e adotou um quinto.