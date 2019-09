Mulher lança-se de segundo andar com filha de dois anos ao colo em Madrid

Uma mulher de 44 anos atirou-se com a filha de dois anos do segundo andar de um prédio no bairro de Tetuán, em Madrid, Espanha.



Segundo a Europa Press, as vítimas foram transportadas em estado grave para o hospital.

O sistema de emergência especializado de Madrid (SAMUR) assistiu a criança e a mãe que foram entubadas e transportadas para dois hospitais: a mãe para o hospital de La Paz e a menina para o hospital del Niño Jesús, em Madrid.

Ambas sofreram traumatismos cranioencefálicos e a menor teve ainda um trauma facial, provocados pela queda cujas circunstâncias estão a ser investigadas pela polícia espanhola.





.@SAMUR_PC traslada graves al hospital a una mujer de 44 años y a una niña de 2 tras precipitarse ambas desde un segundo piso en la calle Infanta Mercedes. #Tetuán. @policia investiga los hechos. pic.twitter.com/dVL2aApkje — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) 18 de setembro de 2019