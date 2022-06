"Mulher maravilha": Advogada de Johnny Depp salva vida de idoso durante viajem de avião

A advogada de Johnny Depp, Camille Vasquez, está a ser novamente o centro das atenções depois de ter salvo a vida de um passageiro durante um voo. De acordo com o TMZ, a advogada encontrava-se a viajar de Los Angeles para Nova Iorque, nos EUA, quando um idoso caiu a bordo do avião, batendo violentamente com a cabeça. Vasquez e o seu guarda-costas saíram de imediato dos lugares para socorrer o homem.

Na sequência do incidente, a advogada ligou para um médico da família para saber como agir. Seguindo as instruções do especialista, Vasquez, juntamente com o guarda-costas, conseguiu reanimar a vítima. Uma das comissárias de bordo apelidou a advogada de Johnny Depp como "mulher maravilha".





O voo em que seguiam voltou para o aeroporto de Los Angeles, onde o homem foi transportado para o hospital. Fontes revelaram que o idoso estava estável no momento em que foi socorrido.