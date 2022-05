Mulher mata bebé que adotou abanando-o até à morte

Um mulher britânica foi acusada de ter matado um bebé de 13 meses que a própria queria adotar. Laura Castle contou ao tribunal que "perdeu a cabeça", irritando-se com o choro da criança e abanou-a até à morte.O homicídio aconteceu em janeiro de 2021, em Barrow, Cumbria, no Reino Unido. Laura ligou para a linha de emergência médica a 6 de janeiro, pelas 8h15 da manhã, e disse que o bebé estava inconsciente e a respirar de forma estranha depois de cair do sofá.Leiland-James, com apenas 13 meses, acabou por morrer às 15h do dia seguinte no Hospital Pediátrico de Liverpool.O bebé foi entregue para adoção apenas dois dias depois de nascer e cerca de meio anos depois, em agosto de 2020, foi acolhido pela família Castle. Os serviços sociais sabiam que o casal estava a ter algumas dificuldades a adaptar-se à criança, mas nunca suspeitaram que a sua segurança estaria em risco.Além de homicídio, a mulher de 38 anos foi também condenada por crueldade infantil. A sentença será conhecida a 25 de maio.