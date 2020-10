Mulher mata e desmembra namorado para se casar com o próprio pai

John McGuire

Amanda McClure, que matou e desmembrou o namorado para se poder casar com o próprio pai nos Estados Unidos, foi condenada a 40 anos de prisão, segundo o jornal britânico Mirror. O britânico Metro avança que Amanda terá decidido matar o namorado depois de saber que este tinha tido uma relação com a sua irmã, também acusada de ser cúmplice do crime, de acordo com o Bluefield Daily Telegraph.A jovem de 31 anos contou com a ajuda do pai, condenado a prisão perpétua, para consumar o crime contra, que aconteceu no Dia de S.Valentim em 2019. O casal enterrou o corpo em sua casa, sendo que depois o moveram para outro local, onde tiveram relações sexuais, avança o jornal britânico Daily Mail.O pai e a filha acabaram por se casar no mês seguinte, utilizando um nome falso, que acabou por ser depois considerado inválido. Pai e filha declararam-se culpados das acusações de homicídio. Amanda cresceu com os pais adotivos mas desenvolveu uma relação com o pai quando este a procurou já em adulta.