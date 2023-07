Mulher mata os três filhos a tiro nos EUA e suicida-se

Brandy McCaslin, uma mulher de 39 anos, matou os três filhos a tiro e suicidou-se, esta quinta-feira, no estado de Oklahoma, nos EUA. As crianças tinham 10 meses, seis e 11 anos de idade, avança a ABC News.Segundo um comunicado do Gabinete de Investigação do Estado de Oklahoma, as autoridades de Verdigris dirigiram-se à casa depois de terem sido alertados pelo fogo de artifício a explodir no exterior. Encontraram Brandy McCaslin armada e barricada dentro da casa.Ao fim de três horas a tentar negociar com a mulher, e já sem resposta, os agentes entraram em casa mas encontraram a família morta.