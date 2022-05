Mulher mata os três filhos menores com a ajuda do mais velho no Dia da Mãe

Uma mulher californiana, de 38 anos, admitiu ter matado os seus filhos menores com a ajuda do seu filho de dezasseis anos. O crime foi registado pelas autoridades de Los Angeles no domingo, precisamente dia em que se assinala o Dia da Mãe nos EUA. Angela Dawn Flores é suspeita de ter assassinado os filhos gémeos, de oito anos, e a filha, de doze, e foi detida pela polícia.

De acordo com o Daily Mail, na noite anterior ao assassinato, a mulher californiana foi ouvida a gritar "a minha família está a abusar de mim!". Segundo os vizinhos da família, a mulher também foi vista a dirigir-se para o seu quintal onde abriu uma Bíblia e acendeu velas.

Após um telefonema feito para os serviços de emergência, os paramédicos chegaram por volta das 00h00 do passado dia 8 de maio. As três crianças, encontradas já inconscientes, foram declaradas mortas no local. Contudo, fontes policiais afirmam que as crianças pareciam estar mortas desde sábado, um dia antes de serem descobertas.

Um dos vizinhos da mulher, que descreve a família como "normal", afirmou ter ouvido gritos de uma criança na noite de sábado: "Achei que estava apenas a sonhar", disse.

Ainda não é possível determinar exactamente o que aconteceu, mas a principal suspeita é a mãe das crianças. Angela Dawn, que está detida e já foi interrogada.

A mulher foi levada para o hospital para uma avaliação mental, seguindo para as instalações policiais de Los Angeles, juntamente com o filho de dezasseis anos. Ambos foram acusados de homicídio.

A causa da morte das três crianças ainda não foi divulgada.