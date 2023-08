Mulher matou, desmembrou e guardou partes do corpo da filha no frigorífico

Ruth Floriano, u

Entre os dias 25 e 26, com a mulher fora de casa, a mãe do atual namorado decidiu verificar o que tinha no frigorífico. A sogra de Ruth desconfiava que havia drogas ou arma escondidas dentro do eletrodoméstico, mas acabou por encontrar o de Alany.

Ruth Floriano ficou em prisão preventiva.

ma mulher de 30 anos de nacionalidade brasileira, foi detida este sábado por ser suspeita de matar, desmembrar e guardar partes do corpo da filha no frigorífico de casa, em São Paulo.Segundo o G1, a mulher confessou o crime às autoridades e disse ter procurado na Internet o método "mais fácil" para matar a crianças. O jornal brasileiro avança ainda que a mulher terá contado à polícia que, entre 8 e 9 de agosto, depois de consumir drogas, decidiu matar a filha por não aceitar a separação do pai da criança.O crime terá sido cometido quando a criança estava a lavar os dentes, durante a madrugada, quando a mulher esfaqueou a filha, a desmembrou e guardou partes do corpo no frigorífico. Cerca de uma semana depois, a mulher decidiu mudar de casa e levou o eletrodoméstico consigo.