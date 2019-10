Mulher morre ao cair de helicóptero durante resgate na passagem do tufão Hagibis

Uma idosa de 70 anos morreu, este sábado, numa queda de helicópetero quando estava a ser resgatada das inundações que atingem a cidade de Iwaka após a passagem do tufão Hagibis no Japão.

Segundo o jornal Metro, a mulher não resistiu aos ferimentos provados pela queda, de cerca de 40 metros de altura, e acabou por morrer no hospital.





O Hagibis tocou terra no sábado pouco antes das 19h00 (13h00 em Lisboa) e, cerca de duas horas depois, chegou à capital japonesa com rajadas de vento até 200 quilómetros por hora, de acordo com a Agência Meteorológica do Japão.

O tufão já matou 33 pessoas e deixou outras 117 feridas, refere o último balanço das autoridades. Pelo menos 17 pessoas continuam desaparecidas

O Governo japonês mobilizou 27 mil membros das Forças de Autodefesa do exército para os trabalhos de socorro.



Mais de sete milhões de pessoas foram aconselhadas a deixar as suas casas, tendo dezenas de milhares sido acolhidas em centros de abrigo.