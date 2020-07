Mulher morre ao cair de montanha russa

Uma mulher de 32 anos morreu, no passado sábado, ao cair de uma montanha russa no parque Saint-Paul, em França. Os bombeiros tentaram reanimá-la de imediato mas sem sucesso. Segundo os relatos dos visitantes do parque a mulher escorregou por baixo da barra de segurança. O marido ainda tentou agarrá-la mas não conseguiu.

O gerente do parque, Gilles Campion, confirmou a morte em comunicado à imprensa. Após o incidente a montanha russa foi fechada mas o resto do parque continuou em normal funcionamento.

A vítima visitava o parque com a família para comemorar o segundo aniversário do filho.

O parque Saint-Paul, em Oise, em França recebe cerca de 380 mil pessoas por ano.