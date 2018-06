Mulher morre ao saltar de terceiro andar depois de falso alerta de explosão

Brasileira entrou em pânico e não pensou nas consequências da queda.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 18:25

Uma brasileira de 35 anos morreu na noite de quinta-feira ao saltar da janela de casa, no terceiro andar de um prédio de habitação social na cidade de Feira de Santana, no Brasil. A vítima entrou em pânico depois de ter ouvido uma vizinha dizer que ia haver uma explosão. A explosão não aconteceu, mas Anatália dos Santos Freitas morreu, ao bater com a cabeça num medidor de energia metálico instalado no rés-do-chão.

Maria Clécia Vasconcelos, a inspetora da polícia de Feira de Santana que está a investigar o caso, contou que tudo indica que Anatália entrou em desespero ao ouvir uma vizinha dizer que a garrafa de gás da casa dela, que acabara de trocar por uma cheia, estava a derramar e que tudo ia explodir. Anatália ficou apavorada com a possibilidade de a garrafa de gás explodir na casa da vizinha, o que poderia atingir também o seu apartamento, e atirou-se da janela para não morrer na explosão.

Vizinhos da vítima moradora do prédio ficaram bastante consternados com a tragédia. Se não tivesse batido com a cabeça no equipamento de medição do consumo de energia, Anatália teria sofrido apenas algumas fracturas e sobrevivido.