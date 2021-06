Mulher morre ao ser atacada por três cães na Austrália

Amanda Carmichael, uma mulher de 41 anos, morreu esta terça-feira,depois de ser atacada por três cães da raça PitBull Terrier na casa de uns amigos em Maryborough, na Austrália.

A mulher sofreu vários ferimentos graves no pescoço, tórax e nos braços, segundo revela o Mirror, e acabou por morrer no local do ataque.

As autoridades revelaram que os cães foram abatidos depois de terem sido levados pelos agentes e que a morte da mulher resultou de "um acidente muito trágico". "Não há criminalidade envolvida, é apenas trágico e triste", disse, ao Mirror, o agente responsável pelo caso.