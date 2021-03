Mulher morre após cair em cima de garrafas de vinho partidas

Susan Woods morreu ao cair sobre garrafas de vinho, depois de uma saída num sábado à noite com o marido e amigos.

Nessa noite, o casal comprou bebidas no caminho para casa e, enquanto o marido se dirigiu à caixa de multibanco para levantar dinheiro, Susan levava consigo as garrafas de vinho. No caminho, caiu sobre elas, que se partiram com a queda, confirmou o legista James Martindalde, citado pelo jornal Liverpool Echo.

O casal escolheu caminhos diferentes para voltar a pé para casa e por isso, Andrew, o marido de Susan, não viu a esposa cair.

A mulher foi encontrada por residentes em Moorland Road, Manchester, depois de cair repentinamente perto de uma entrada de automóveis, com a "garrafa de vinho partida diretamente sob o seu pescoço".

Os paramédicos dirigiram-se ao local e realizaram manobras de reanimação cardiorrespiratória antes de Susan ser levada para o hospital, relata o Liverpool Echo. O óbito foi confirmado no hospital.

Depois da morte de Susan Woods, os amigos e residentes que a conheciam prestaram-lhe uma homenagem.



Apesar deste acidente ter acontecido em agosto do ano passado, os factos foram esta quarta-feira relatados pelo jornal Liverpool Echo.