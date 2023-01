Mulher morre após ser atropelada em estacionamento de hospital depois de conhecer neta recém-nascida

uma paixão pela vida, pela família e estava particularmente ansiosa para ser avó de sua neta recém-nascida, April Rose".



Mary Owen Jones, de 52 anos, morreu após ter sido atropelada no parque de estacionamento de um hospital, no País de Gales, após a primeira visita à neta recém-nascida.A mulher foi até ao hospital no dia 1 de janeiro para visitar a filha, Jasmin, que tinha acabado de dar à luz a pequena April Rose. Mary estava a caminhar entre dois estacionamentos, muito perto da entrada principal do hospital, quando foi atropelada por um carro. De acordo com o jornal Mirror, a mulher acabou por não resistir aos ferimentos e morreu dois dias depois.A família, que está devastada, diz que Mary "tinhaJasmin homenageou a mãe nas redes sociais e referiu que Mary estava ansiosa para dar as boas vindas à pequena April. "Ela fará muita falta para todos que a conheceram".