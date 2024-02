Uma mulher morreu, na tarde de sábado, após ter sido atacada ferozmente por dois cães em Essex, no Sudeste do Reino Unido, informa a imprensa inglesa.O óbito foi declarado no local. Um homem, de 39 anos, foi detido, por delito relacionado com os animais. As autoridades não adiantam mais motivos para a atuação.Apesar de ainda não se saber a raça dos cães, o ataque surge depois de ter sido determinada, em Inglaterra, uma medida que impede a posse da raça American Bully XL