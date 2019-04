Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher morre depois de cair de precipício no Grand Canyon

Vítima mortal de 70 anos é a segunda registada no mês de abril.

Uma mulher de 70 anos caiu de um precipício no Grand Canyon, nos EUA, esta terça-feira. Esta é a segunda morte que ocorre no Parque Nacional do Arizona este mês, depois de um homem de 67 anos ter morrido nas mesmas circunstâncias no início de abril.



A idosa estava a passear na Margem Sul do parque quando caiu de uma altura de 61 metros. John Quinley, porta-voz do Grand Canyon, disse que a mulher antes de ser possível "fazer um resgate".



As circunstâncias do acidente ainda não são claras, no entanto, sabe-se que os guardas do parque receberam o alerta do incidente por volta das 13h00 locais (21h00 em Lisboa).



O corpo da vítima, que caiu entre Mather Point e o ponto de partida para a South Kaibab Trail, foi retirado do local pela equipa de resgate e um helicóptero do espaço.



A morte da mulher vai ser investigada, assim como as de outras três que ocorreram naquela zona desde o dia 26 de março.



Além do homem de 67 anos encontrado morto no passado dia 3 de abril, também no dia 26 de março foi encontrado sem vida, numa área arborizada, um cidadão japonês. Dois dias depois, um homem de 50 anos de idade, de Macau, morreu quando, ao tirar fotografias, escorregou de um miradouro com vista para a reserva indígena Hualapai.



O Grand Canyon é considerado um dos locais mais turísticos do mundo. Só em 2018 recebeu mais de 6 milhões de visitantes.