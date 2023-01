Mulher morre durante o sono ao lado do noivo na véspera do dia do casamento

Nadia Joseph-Gosine, uma mulher britânica, morreu aos 33 anos na madrugada do dia do seu casamento em Trinidad, Cuba, para onde tinha viajado para se casar com o namorado, com quem mantinha um relacionamento há cinco anos.

A mulher passou algumas semanas no país com o noivo, Devon Gosine, e o filho, de 10. Nadia acabou por morrer durante o sono ao lado do noivo, na madrugada do dia do casamento, devido a uma insuficiência hepática.

"Ela era o amor da minha vida. Estávamo-nos a preparar para o resto das nossas vidas. É muito difícil", disse Devon Gosine.

De acordo com o Daily Mail, o homem notou que a noiva estava com dificuldades em adormecer, mas pensou que tudo se devia ao nervosismo para o grande dia. No entanto, por volta das 2h00 Devon percebeu que Nadia estava inconsciente e chamou os paramédicos, que tentaram reanimar a mulher durante 45 minutos, mas sem sucesso.

"Aconteceu de repente. Pelo menos ela não teve que sofrer ", disse Devon que está agora a tomar conta do enteado como se fosse seu filho.