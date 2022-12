Mulher morre e várias pessoas feridas em tiroteio num bar na véspera de Natal em Inglaterra

emos vários policias em Wallasey que estão a realizar extensas investigações para entender exatamente o que aconteceu e tomar medidas imediatas

Uma mulher morreu e várias pessoas ficaram feridas na sequência de um tiroteio registado na véspera de Natal, na noite deste sábado, num bar em Wallasey, Merseyside, na Inglaterra. O agressor permanece em fuga.De acordo com o jornal Sky News, a mulher, que acabaria por morrer mais tarde, e três homens foram levados para o hospital com ferimentos de bala pouco depois das 23h50.Depois do tiroteio, um cordão foi montado para isolar a área, enquanto polícias conversavam com testemunhas e examinavam imagens de videovigilância.A investigação para apanhar o autor do crime já está em curso."T", revelou o detetive Dave McCaughrean, da polícia de Merseyside.A polícia pediu ainda a ajuda de todos os que estiveram no local na hora do crime para ajudar na investigação.