Mulher morre queimada pelo marido em Nampula, Moçambique. Foi regada com gasolina

A mulher queimada pelo marido por motivos passionais não resistiu aos ferimentos e morreu na terça-feira, disse esta quinta-feira à Lusa fonte do Hospital Central de Nampula (HCN).

"Ela entrou com queimadura do quarto grau, ou seja, uma queimadura muito grave, com cerca de 90% da superfície corporal queimada", disse hoje à Lusa Laise Duarte, médica de clínica geral no HCN.

O marido da vítima, que está foragido, a espancou e ateou fogo sobre ela, após encharcá-la com gasolina por razões passionais, disse à Lusa, na terça-feira, a Polícia da República de Moçambique (PRM).

O caso ocorreu na província de Nampula, no norte de Moçambique.

Segundo a médica, a vítima deu entrada no hospital na manhã de segunda-feira e morreu na tarde de terça-feira, após ter estado internada nos cuidados intensivos.

"Desde que ela entrou foi agravando-se. A possibilidade de sobrevivência era muito mínima, ela estava toda queimada", referiu Laise Duarte.

De acordo com o irmão da vítima, o casal já tinha problemas, mas que, entretanto, houve uma reconciliação.