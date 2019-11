Mulher morta por porcos selvagens no quintal da casa dos patrões

Uma mulher foi encontrada morta num quintal depois de ser atacada por porcos selvagens. A vítima, de 59 anos, tomava conta dos idosos donos da casa onde foi encontrada. Foi o patrão, de 84 anos, que estranhou a falta da mulher e quando chegou à rua encontrou o corpo."Ela tinha um ferimento na cabeça que é compatível com uma queda, mas também tem muitos ferimentos que parecem ser de animais", informou o xerife do condado de Chambers, no Texas, este domingo.Já esta segunda-feira, o xerife Brian Hawthorne confirmou que a grave ferida que a mulher tinha na cabeça deveu-se a um ataque feroz de um porco.Os porcos selvagens são comuns na maior parte do território do Texas, de acordo com o Departamento de Parques e Vida Selvagem do Texas. Segundo o mesmo, os animais não são por norma perigosos mas possuem "dentes afiados" que podem causar danos muito rápido.