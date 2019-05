Mulher não consegue arranjar emprego porque é “muito atraente”

Formada em Direito, Irina Kova não consegue arranjar emprego na área devido à sua aparência. Segundo a londrina, ser bonita atrapalha a sua carreira.

Apesar de ter o diploma em Direito e experiência de trabalho, a jovem não tem descansado até conseguir um trabalho de pós-graduação em tempo integral. Aos 33 anos, Irina Kova acredita que as pessoas do sexo masculino não levam as mulheres bonitas e atraentes a sério.

"As mulheres não confiam em mim e os homens não me veem como profissional. Os homens nunca me querem contratar e eu entendo – é porque não se querem distrair no trabalho", declarou ao jornal diário, The Sun.

De momento, Irina tem uma empresa de venda de produtos, como roupas vintage, divulgadas no seu Instagram.