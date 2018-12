Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher não se despede da mãe à beira da morte por falta de lugar de estacionamento

Mãe que acabou por morrer estava "muito aflita e em sofrimento" num hospital de Inglaterra.

10:16

Lauraine Griffiths, uma mulher de 56 anos, não conseguiu despedir-se da sua mãe, internada no hospital, uma vez que não encontrou lugar para estacionar o carro. A mulher havia sido informada de que a mãe, que acabou por morrer, estava "muito aflita e em sofrimento".



Segundo avança o jornal britânico Metro, a mulher demorou cerca de 20 minutos para encontrar lugar de estacionamento no Hospital Tunbridge Wells, em Inglaterra, depois de ter conduzido cinco quilómetros.



"Tinha o meu coração na boca enquanto procurava um lugar para estacionar. Estive com a minha mãe durante oito anos, sempre ao lado dela, e não me consegui despedir dela. É vergonhoso como não há estacionamento vago num hospital", sublinhou a mulher.



De acordo com a direção do hospital, já tinham sido pedidos mais lugares, uma vez que já havia solicitado permissão para a sua construção.



"Lamentos muitos que a família não pudesse ter estado com a paciente num momento tão triste e difícil", confessou uma porta-voz do hospital.