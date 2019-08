Mulher obrigada a amputar mãos e pernas depois de ser lambida pelo próprio cão

Uma mulher de 54 anos foi obrigada a amputar as mãos e as pernas depois de lhe ser transmitida uma bactéria através do seu cão, no Ohio, Estados Unidos.Segundo avança a imprensa internacional, a bactéria chama-se capnocytophaga e causou-lhe, para além de náuseas, muita febre e foi obrigada a ser internada devido à gravidade do seu estado de saúde.Marie Trainer foi colocada em coma e, dez dias depois, acordou e percebeu que não tinha mãos nem pernas.A mulher está internada há quase três meses e, de acordo com a Fox, os médicos acreditam que o vírus se propagou após ser lambida pelo seu cão.Submetida a oito intervenções cirúrgicas, a mulher garante que a família tem sido um apoio fundamental.