Paraguaia de 25 anos queimada e atirada ao mar pelo marido em Espanha

Homem diz não ter matado Romina Celeste Núñez que desapareceu a 31 de dezembro.

13:04

Uma mulher paraguaia de 25 anos está desaparecida há duas semanas em Espanha e, esta quarta-feira, o marido confessou ter atirado o corpo da mulher ao mar depois de o queimar em casa.



Segundo avança a Guarda Civil espanhola, a mulher desapareceu sem deixar rasto na noite de passagem de ano, com a família a ter falado pela última vez com Romina Celeste Núñez no passado dia 31 de dezembro.



De acordo com os familiares da vítima, o companheiro de Romina Núñez, engenheiro de 42 anos, nunca lhes atendeu o telemóvel desde o desaparecimento da mulher.



O homem não confirmou que cometeu o homicídio, mas a Guarda Civil detetou sangue de Romina na casa onde o casal vivia.



"Estive toda a noite e toda a manhã na costa, a ver o amanhecer e a beber cerveja. Só cheguei a casa às 15 horas e ela já lá não estava", disse o homem no interrogatório.