Mulher parte o pescoço a amiga ao apanhá-la a beijar o marido

Uma mulher partiu o pescoço a uma amiga após apanhá-la aos beijos com o marido. Susan Robson organizou uma festa, em conjunto com Kirsty Adjei-Mensah, em sua casa, no Reino Unido.



Tudo corria bem até que o marido se Susan se ofereceu para acompanhar a amiga da mulher a casa. Após alguns momentos sem ver o marido ou a amiga, Susan começou a suspeitar de que algo se passava. Foi então que decidiu ir procurá-los, segundo o jornal britânico Chronicle Live.



A mulher, de 37 anos, acabou por encontrar o marido e a amiga aos beijos e ficou furiosa. Num ataque de fúria, avançou sobre Kirsty enquanto o marido se colocou em fuga.









Segundo as declarações dadas em tribunal, Susan pontapeou a mulher, bateu-lhe violentamente e acabou por lhe fraturar o pescoço. A vítima teve de ser submetida a uma cirurgia e usou um colar cervical durante três meses.A mulher condenada a quatro anos de prisão.