Mulher pede ajuda para 'eliminar' enteado da foto de família e gera revolta

Uma publicação no Twitter mostra a mensagem de uma mulher a expressar a sua vontade de "apagar" o enteado de uma fotografia de família tirada em estúdio. O ‘post’ está a ser alvo de várias críticas e revoltas.

A imagem divulgada mostra a captura de ecrã de um telemóvel, onde se pode ler a mensagem de uma mulher a pedir autorização ao fotógrafo para editar a imagem para que o seu enteado não apareça. Segue-se a imagem em questão, no qual aparece o casal e três crianças.

A fotografia foi partilhada num grupo de Facebook de entendedores de Photoshop, onde a mulher oferece cerca de 10 euros a qualquer pessoa que consiga "remover a criança" do centro da imagem.

Ao que tudo indica, o pedido da mãe foi bem sucedido, uma vez que alterou a sua foto de perfil para uma imagem sem o enteado. Embora as motivações da mulher não sejam claras, com muitas das pessoas a afirmar que poderá ter sido um pedido da mãe do menino, a maioria dos internautas mostrou-se devastada com a situação.

"Tenho 25 anos e lembro-me de ter 11 quando o meu pai e a esposa me excluíram de algumas fotografias de Natal para que a minha madrasta pudesse ‘oferecê-las à família’. Doeu muito", escreveu um dos internautas.