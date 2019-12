Mulher perde 63,5 quilos a jogar Xbox

Laura Dryden, uma jovem britânica de 29 anos, sempre sofreu o estigma de ser a menina mais "gordinha" da turma. Duarnte anos, a jovem não conseguia controlar o que comia, acabando por ficar com vários quilos a mais, acabando por prejudicar gravemente a sua autoestima.Mas tudo mudou quando Laura, de Cambridshire, Reino Unido, começou a utilizar os jogos do programa de fitness da consola Xbox e foi perdendo peso gradualmente. Desde então que a jovem garante que a sua vida mudou para melhor."A minha confiança melhorou imenso. Naquela altura tinha até vergonha de falar conversar com as outras pessoas. Aos poucos vou saindo da minha concha", disse à imprensa britânica.Laura começou a ganhar peso no final da escola primária. Desde então, que não se lembra de ter voltado a sentir-se magra. "Eu não era ativa nem gostava de praticar desporto. O peso continuou a subir à medida que eu ia comendo cada vez mais com o stress da universidade", revelou em declarações à Cambridgeshire Live.A frustração aumentava na hora de tentar comprar roupa. Laura chegou a pesar mais de 100 quilos e revelava muitas dificuldades em tarefas tão básicas como caminhar."Nunca me tinha pesado até então e por isso fiquei horrorizada com o número que vi na balança. Isso estimulou-me a obter um peso mais saudável e a levar um estilo de vida melhor. Eu não queria continuar a sentir-me infeliz", termina.Mas foi só depois de uma viagem ao Egito que Laura decidiu iniciar a sua jornada para perder peso. "Estive sempre muito desconfortável, não quis tirar a roupa para usar fato de banho e não queria que ninguém visse o meu corpo. Quando voltei, soube que era a hora de fazer a mudança", adiantou.Para além dos jogos na xbox, a jovem começou a reduzir a quantidade de comida às refeições. Atualmente, faz quatro corridas por semana, duas de cinco quilómetros e as outras de oito.