Mulher perde marido, pais e irmão para o coronavírus em apenas cinco dias

Em apenas cinco dias o coronavírus destruiu a família de Paulina Carvajal. A mulher de Guayaquil, cidade do Equador, perdeu os pais, marido e um dos irmãos para a Covid-19.Com apenas 39 anos, Paulina viu a sua família ceder ao vírus e tem agora de cuidar sozinha de duas filhas pequenas.Também Paulina Carvajal esteve infetada com o novo coronavírus mas conseguiu superar a doença. Para esta mulher de 39 anos, a sua sobrevivência foi "um milagre". Uma das irmãs de Paulina também esteve infetada mas resistiu ao vírus apenas com tratamentos em casa.Paulina não sabe como ficou infetada mas assume que poderá ter sido durante uma reunião familiar para falar de negócios. A mulher, jornalista de profissão, recorreu ao Instagram para recordar a tragédia que se abateu sobre a sua família.