Mulher perde tanto peso que a confundem como sendo amante do marido

Uma mulher inglesa foi confundida como sendo a amante do seu marido após uma drástica perda de peso.

"Estávamos à espera que o meu pai nos viesse buscar. Uma amiga minha viu-nos e pensou que o Dan tinha outra mulher ao seu lado. Depois percebeu que era eu", revelou Sarah Buchanan ao jornal britânico Daily Star.

Tendo chegado a pesar quase 158 quilogramas, Sarah sempre sofreu com o excesso de peso sendo que, em criança, foi até vítima de bullying. Decidiu perder peso quando foi diagnosticada com diabetes e lhe foi dito que poderia precisar de ser submetida a uma cirurgia de redução do estômago, em agosto de 2019.

"Foi preocupante e eu senti que poderia ter um ataque cardíaco a qualquer instante e não estar presente para os meus filhos", explicou ao mesmo jornal.



Em apenas 15 meses, Sarah Buchanan, de 33 anos, livrou-se de quase 64 quilogramas através de uma dieta equilibrada e de exercício físico regular.

"Sinto que tenho uma nova esposa", confessou o marido.

Sarah diz agora estar "feliz e saudável" mas admite que o melhor foi ver a reação dos seus quatro filhos, que conseguem agora abraçar a mãe.