Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher permite que patrão viole menina de 11 anos em troca de heroína

Toxicodependente de 34 anos combinava encontros em casa do pedófilo. Abusos duraram meses.

16:51

April Corcoran, uma mulher de 34 anos, deixou que o patrão violasse repetidamente uma menina de 11 anos em troca de heroína. A suspeita ofereceu alguma droga em troca à criança como forma de recompensa, algo que a fazia sentir-se indisposta e vomitar. O caso ocorreu em Ohio, nos EUA.



Shandell Willingham abusou sexualmente da menina e forçou-a fazer sexo oral na sua casa. Os crimes duraram vários meses e alguns chegaram mesmo a ser filmados. O homem foi condenado a 30 anos de prisão e a mulher a 51.



April trabalhava para Shandell como empregada doméstica. A mulher de 34 anos era toxicodependente e vivia numa tenda instalada no jardim dos pais.



De acordo com os documentos apresentados em tribunal, a mulher organizava vários encontros entre a criança e o pedófilo, durante as quais estes ficavam sozinhos.



A menina, atualmente com 15 anos, teve de ser sujeita a vários cuidados médicos e por um longo acompanhamento psicológico, visto que sofreu um enorme trauma psicológico.