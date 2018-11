Mulher polígama quer mudar lei para se casar com segundo marido

Britânica deseja que os dois companheiros tenham os mesmos direitos.

Uma mulher de 44 anos que vive em Manchester, no Reino Unido, quer mudar a Lei de Casamento do país para se casar legalmente com o segundo marido. Mary Crumpton já partilha a vida com os dois homens na mesma habitação e até fez uma cerimónia de casamento não formal com John Hull, mas apenas o primeiro marido, Tim Crumpton, tem os direitos legais da relação, como tomar decisões sobre a saúde da mulher ou receber herança.

"Se eu sou atingida por um autocarro amanhã e estou no hospital, Tim é o meu familiar mais próximo e pode tomar todas as decisões, enquanto o John não é reconhecido do mesmo jeito. Claro que o Tim deve consultar o John, mas se eles não têm acordo, o que vai acontecer? Os direitos do John não são respeitados", explica ao jornal Manchester Evening News.

A mulher avança ainda que a campanha deve ter muitos adeptos e afirma que existe muita gente a querer estabelecer compromisso legal com mais de uma pessoa. Além disso, argumenta que o Reino Unido tem uma grande quantidade de muçulmanos, religião que permite aos homens serem polígamos, que também são excluídos da lei atual.

"Eu quero viver num país que respeite as escolhas das pessoas sobre os seus relacionamentos", conclui.

Além dos dois maridos, Mary tem também dois namorados com quem não partilha a habitação. A mulher não exclui a hipótese de vir a envolver-se com mais pessoas caso conheça alguém interessante ou que um dos homens com quem se relaciona o faça.