Mulher presa por roubar joias e carteiras de caixões durante cerimónias fúnebres

Além de a polícia ter encontrado as joias desaparecidas, conseguiu ainda relacioná-la com outros roubos, nomeadamente o roubo de uma carteira do corpo de um homem na mesma casa funerária, na manhã desse mesmo dia, 24 de agosto.



A suspeita tinha ainda na sua posse uma pilha de notificações de óbito recentes e os códigos de acesso para os membros da família entrarem nos quartos individuais onde os caixões dos seus parentes estavam.







Uma mulher, com cerca de 60 anos, foi detida na cidade de Liévin, em França, após ter sido apanhada a roubar joias e carteiras de caixões durante cerimómias fúnebres.De acordo com os meios de comunicação franceses, citados pela BBC, a mulher dizia ser amiga da falecida à família e por isso os entes queridos deixavam-na estar presente para prestar a sua homenagem durante o velório de caixão aberto e ausentaram-se.Quando a família regressou para perto do corpo, reparou que a falecida já não tinha colar, anel ou brincos. A família deu o alerta à polícia que identificou a suspeita. Esta não morava longe da casa funerária.