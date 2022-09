Mulher presa por simular o próprio rapto nas Canárias

Uma mulher, de 30 anos, foi presa esta segunda-feira depois de ter encenado o próprio rapto, em Tenerife, nas Canárias, para pedir 50 mil euros de resgate à mãe.A mulher contou com a ajuda de quatro familiares do namorado para montar o cenário de rapto e, inclusivamente, gravar um vídeo onde pede ajuda para sobreviver. Apesar de não ter sido apresentada qualquer queixa de rapto, a Guardia Civil começou a investigar o caso na semana passada, quando foi detetado um movimento bancário no montante de 50 mil euros.A polícia deteve o grupo num salão de jogos e os cinco suspeitos enfrentam agora acusações de simulação de crime, que os pode levar a cumprir uma pena de prisão entre os seis e os 12 meses, a juntar ao crime de extorsão a que está associada uma pena até cinco anos.Esta não foi a primeira tentativa do grupo para enganar a mãe desta mulher enviando-lhe cartas com ameaças contra a filha e exigindo transações de dinheiro.Numa busca ao domicílio da falsa vítima de rapto, foi encontrada uma faca, um lenço em jeito de mordaça e um frasco de sangue falso.