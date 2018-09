Mulher processa antigo chefe que a obrigou a usar sutiã no trabalho

Empregada de mesa, de 25 anos, não usa sutiã há três anos por razões de conforto e saúde.

Uma empregada de mesa, Christine Schell, de 25 anos, processou o seu antigo chefe por violação de direitos humanos depois de este tê-la obrigado a usar sutiã no local de trabalho.



A mulher, que não usa sutiã há três anos por razões de conforto e saúde, começou por ser criticada no trabalho, pelos clientes, por não usar sutiã.



Segundo avança o jornal britânico Metro, o contrato de trabalho de Christine Schell diz que "as mulheres devem usar sempre uma blusa ou um sutiã por baixo da camisa do uniforme.



A mulher recusou-se a aceitar estas condições. "Não acho que qualquer outra pessoa deva dizer o que os outros devem ou não vestir", sublinhou Schell, em declarações à Global News.



Christine Schell despediu-se, mas sempre quis divulgar a sua história.