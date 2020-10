Mulher processa ex-marido por lhe ter escondido que era homossexual nove anos após o divórcio

MJR, a queixosa, exige uma indemnização de 10 mil euros pelos danos "económicos e morais" provocados pelo casamento que juntos contraíram no qual o réu, Javier Vilalta, lhe escondeu "deliberadamente" que era homossexual.

O processo contra o homem não contempla a possibilidade de Vilalta ser bissexual.

"Mesmo que admitamos que Javier teve um relacionamento com um homem no passado, não há razão para que uma pessoa bissexual não possa ter um casamento feliz", defendeu o advogado de Vilalta.



De acordo com o jornal espanhol El País, o homem alegou ainda que só teve conhecimento da sua orientação sexual depois do casamento.

Um Tribunal em Valência, Espanha, está a julgar um caso de uma mulher que processou o ex-marido após saber que este lhe tinha escondido que era homossexual.Inicialmente, há nove anos, o casal tinha acordado um divórcio por mútuo acordo, no entanto, a mulher mudou de ideias quando dois amigos em comum lhe asseguraram que "sabiam da homossexualidade" do homem desde a infância e que este, inclusive, vivia uma relação com outro homem que conhecia desde a juventude. MJR pede agora a anulação civil do casamento.Javier defende-se afirmando que é bissexual.