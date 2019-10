Mulher processa namorados do filho por o obrigarem a injetar silicone nos testículos

Uma mulher processou os cinco homens que namoraram com o seu filho depois de alegadamente o terem forçado a injetar silicone nos seus testículos. Jack Chapman, de 28 anos, acabou por morrer com uma embolia pulmonar.Segundo avança o jornal britânico Metro, a vítima morreu em 2018. Foi forçado a injetar silicone no escroto pela primeira vez em 2014, em Seattle, Estados Unidos, depois de ter saído do país onde nasceu, a Austrália.Inicialmente, o grupo de cinco homens injetou silicone no pénis e testículos para uma mudança temporária, mas posteriormente começaram a ser aplicados implantes ilegais.De acordo com a mesma fonte, várias imagens do tamanho dos testículos da vítima foram publicadas na internet.O grupo era liderado por um dos homens e, mais recentemente, as publicações eram feitas online como se Jack Chapman ainda estivesse vivo.