Mulher que bateu recorde mundial ao dar à luz 10 bebés fingiu tudo, diz o pai das crianças

à luz 10 bebés de uma única gravidez desapareceu, de acordo com o pai das crianças. Tebogo Tsotetsi diz que já não acredita que a namorada, Gosiame Thamara Sithole, teve os seus filhos e revelou que afinal foi tudo uma mentira, avança esta quarta-feira o Daily Star.Gosiame, de 37 anos, anunciou a 7 de junho que tinha dado à luz sete meninos e três meninas, que tinham sido concebidos de forma natural em Pretória, África do Sul. No entanto, após o governo e os hospitais questionarem o nascimento dos bebés, as suspeitas de Tebogo Tsotetsi aumentaram e este concluiu que as crianças não existem.Gosiane e Tebogo já eram pais de gémeas, de seis anos.A mulher está a ser procura pelo Governo sul-africano.