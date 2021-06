Mulher que diz ter dado à luz 10 bebés na África do Sul internada em ala psiquiátrica

A história já vai longa e conta com diversos contornos. Gosiame Thamara Sithole, a mulher sul-africana que alega ter dado à 10 bebés de uma única gravidez, foi internada numa ala psiquiátrica após terem sido levantadas sérias dúvidas que o alegado recorde não passaria de uma farsa.



A família do pai, Tebogo Tsotetsi, revelou ainda em comunicado na semana passada que "não viu os bebés" e que Tsotetsi também ainda não conseguiu ver os filhos. "Ele fez várias tentativas de visitar a namorada e os bebés, mas ela não revelou o seu paradeiro e as condições dos bebés", afirmou a família que perante a recusa de mostrar as crianças, não acredita na existência das mesmas.



Sithole terá levada ao hospital para uma avaliação psiquiátrica. O advogado, Refiloe Mokoena, afirmou na sexta-feira que "está detida contra a sua vontade", e prometeu "mover uma ordem judicial urgente para que seja libertada".



O Independent Media garante que o nascimento dos bebés é real e sugere que houve encobrimento apenas para esconder negligência médica uma vez que as 10 crianças não foram detetadas na totalidade durante a gravidez, porém, o mesmo meio de comunicação admite desconhecer o paradeiro de Gosiane.



O Departamento Nacional de Saúde da África do Sul diz que, segundo investigaram, não há provas de que as crianças tenham alguma vez existido e descartam a tese de encobrimento sugerida pelo Independent Media.



"Os resultados da nossa investigação preliminar mais uma vez confirmaram que não há registo de 10 bebés no Hospital Académico Steve Biko, bem como que não havia no Hospital Distrital de Tshwane, que não tem sequer capacidade para dar à luz gémeos, quanto mais 10 bebés", afirma o Departamento de Saúde.



Gosiame Thamara Sithole, de 37 anos, foi notícia mundial no início de junho após ter sido alegadamente mãe de 10 bebés em Pretoria, África do Sul, o que seria um recorde mundial. Desde então, muito se tem especulado sobre a veracidade dessa mesma notícia.



O Governo chegou a procurar esta mulher para confirmar a notícia, o pai dos bebés será, alegadamente, casado com outra mulher e este, juntamente com a família, dizem que Gosiane fingiu tudo.