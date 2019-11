Mulher que diz ter sido violada por Trump nos anos 90 processa-o por difamação

através de um artigo escrito pela jornalista.

Bergdorf Goodman, nos Estados Unidos da América.





Bergdorf Goodman", pode ler-se na legenda da imagem da capa da revista semanal, onde Jean Carroll apareceu totalmente vestida de preto.





Donald Trump, o presidente norte-americano, está a ser processado por difafamação por uma mulher que o acusa de a ter violado há mais de 23 anos numa loja em Nova Iorque.E. Jean Carroll, colunista da revista Ell, alega que Trump mentiu ao atacá-la e "sujou a sua integridade, honestidade e dignidade", inventando "mentiras" para explicar as acusações que esta fez.A secretária de imprensa da Casa Branca, Stephanie Grisham, disse ao Washington Post que "o processo é frívolo e a história é uma fraude - assim como o autor".Donald Trump foi acusado em junho de violação pela jornalista E. Jean CarrollA ex-colunista da revista Elle afirmava o presidente dos EUA de tinha violado há 23 anos, dentro do provador de roupa da loja de luxoE. Jean Carroll foi mesmo a protagonista da capa da de uma das edições da revista. "Era isto que eu vestia há 23 anos, quando o Donald Trump me atacou dentro do provador de roupa da lojaSegundo Jean Carroll, a alegada violação aconteceu entre o final de 1995 e o início de 1996. A jornalista garantiu que Trump a reconheceu dentro da loja e lhe pediu conselhos para comprar um presente para uma rapariga.O presidente da Casa Branca terá afirmado que pretendia comprar "lingerie de renda", pedindo, de seguida, que Carroll a experimentasse."Empurrou-me, forçou os dedos nas minhas partes intimas e penetrou-me com metade do pénis - ou completamente, não tenho a certeza", avança a jornalista no decorrer da crónica.