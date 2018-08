Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher que diz ter sido vítima de ataque sexista no trabalho perde caso em tribunal

Canadiana de 49 anos acusou colegas de a terem acorrentado a uma cadeira e amordaçado.

DeeAnn Fitzpatrick, uma funcionária do governo escocês, acusou os seus colegas de trabalho de a terem amarrado a uma cadeira e amordaçado, e de terem proferido vários ataques verbais e insultos, naquela que esta diz ter sido uma campanha sexista.



A canadiana, que travalhava na Marinha da Escócia, na área da pesca, disse em tribunal que as provocações das quais foi alvo a levaram a pensar em suicídio. No entanto, tal não foi suficiente para convencer o juiz do tribunal que avaliou o caso, nem mesmo uma fotografia que mostrava a mulher acorrentada e amordaçada. DeeAnn perdeu o caso na justiça.



O caso remonta ao ano de 2010, altura em que a mulher alegou ter começado a receber cartões de aniversário e do dia dos namorados com mensagens ofensivas nas quais era chamada de adjetivos depreciativos. Desde então que a canadiana começou a desconfiar dos colegas de trabalho e confessou ter pensado em tirar a própria vida.



"Quando comecei a receber aquelas cartas senti-me horrível. Mas à medida que continuavam a minha autoestima acabou por ficar cada vez mais afetada. Tudo isto me fez ficar reclusa de mim própria e da minha própria casa, sem vontade de sair e encarar a sociedade", disse perante o juiz que analisou o caso.



Ainda assim, o tribunal considerou que as provas não eram suficientes para condenar os colegas de DeeAnn e acabou por arquivar o caso.