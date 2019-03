Mulher que dormia com seis homens por noite torna-se celibatária pelo filho

Laurie escreveu um livro após ter feito tratamentos para controlar o vício.

11:24

Laurie Woodruff costumava dormir com vários homens por noite. A britânica era viciada em sexo e chegou mesmo a ir para a cama com seis pretendentes no mesmo dia. Depois, chegou a maternidade e tudo mudou.

A mulher de 30 anos assume que, há um ano, tinha um problema: "Perdi a conta ao número de homens com quem dormi mas deve ser entre os 100 e os 200. Não conseguia parar. Só quando percebi que isso podia afetar o meu filho Henry é que pedi ajuda", conta Laurie citada pelo The Sun.

Woodruff revela que perdeu a virgindade aos 12 anos e hoje sabe que "era demasiado nova", assumindo que se tratou de uma "má decisão".



À medida que foi crescendo, a sua adição por sexo aumentou: "Ia a clubes de sexo […] sentia-me sem força para controlar os meus desejos. Conhecia homens no Instagram, eles mandavam-me mensagens e depois encontrávamo-nos para ter sexo", acrescentou.

A jovem acabou por se submeter a tratamentos e começou um plano de 12 passos para a ajudar a controlar o seu vício. Agora, escreveu um livro baseado na sua história: "Queria que outras mulheres com a minha adição percebessem que não há que ter vergonha, que não têm de viver uma vida secreta. E que há ajuda por aí".

Laurie Woodruff está celibatária há quatro meses.