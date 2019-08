Mulher que não pode suar tem convulsões três vezes por semana

Uma mulher de 39 anos com uma condição de suor que desencadeia convulsões pode morrer a qualquer instante e vive constantemente com medo de que não resista ao tempo mais quente.Segundo avança o jornal britânico Metro, em exclusivo, Sadie French, de Plymouth, em Inglaterra, nasceu sem glândulas sudoríparas, pelo que o seu corpo não pode ficar quente.De acordo com a mesma fonte, Sadie afirma que as temperaturas dentro de sua casa podem chegar aos 30 graus, tendo que usar estratégias para não ficar com calor. "O calor faz inchar o meu cérebro e causa convulsões", disse a mulher.Sadie está agora desesperada e quer mudar de casa rapidamente para não sofrer com o calor."Antes de me mudar para cá não tive convulsões durante dois anos. Agora estou a ter três vezes por semana", assumiu a mulher. "Começo a ter tonturas e desmaio. Se por acaso caio e bato com a cabeça no chão pode ser fatal", confessou.As autoridades estão a tomar conta do caso.