Mulher que não sabia que estava grávida dá à luz durante voo

Lavinia Mounga viajava de Salt Lake City, nos Estados Unidos, para Honolulu, no Havai, quando foi surpreendida em pleno voo. A mulher, que não sabia que estava grávida, entrou em trabalho de parto nos céus e aterrou com um bebé nos braços."Assoberbada da melhor forma", escreveu numa publicação no Twitter que rapidamente se tornou viral.A criança recebeu o nome de Raymond Kaimana Wade Kobe Lavaki Mounga. O pai de Raymond descreve o acontecimento surpreendente como "um milagre".