Mulher que pesava 165 quilos tinha previsão de morte aos 50 anos

Debbie foi vítima de bullying durante vários anos devido ao excesso de peso. Perdeu 76 kg e é uma nova pessoa.

09:17

Debbie, de 46 anos, foi vítima de bullying durante vários anos devido ao excesso de peso. A mulher, natural de Edimburgo, na Escócia, pesava 165 quilos e os médicos chegaram a afirmar que não chegaria aos 50 anos.



Em entrevista ao jornal Mirror, a mulher revela ter passado momentos muito difíceis na sua vida. "Acontecia diariamente: Cuspiram-me em cima. As pessoas olhavam para mim e riam-se. Gritavam e diziam-me: 'es gorda é feia' e atiravam-me comida para cima", assume.



Debbie nunca reagiu às humilhações. Ao jornal, a mulher diz que se sentia aquilo que as pessoas a definiam. "Eu achava que não tinha valor, que não era nada, sentia-me um lixo porque a sociedade dizia-me que eu o era. Eu odiava-me. Não tinha espelhos em minha casa, não havia fotos minhas com os meus filhos a crescer", revela. Â mulher conta que chegou a rasgar as fotografias do casamento, por ter vergonha de se ver retratada.



O aumento de peso surgiu depois de ter sido mãe três vezes em apenas três anos. Todas as suas gravidezes foram de risco e acabou por passar os nove meses de cada gestação na cama. A partir desse momento o seu estilo de vida tornou-se cada vez mais sedentário. Os problemas de saúde começaram a surgir à medida que engordava cada vez mais.



"Tive apneia do sono, o que é assustador porque simplesmente deixava de respirar. Sentia-me exausta o tempo todo. Cheguei a ter problemas com meu nível de açúcar no sangue, tive infeções torácicas. Fui parar ao hospital com uma pneumonia. O meu fígado funcionava como se eu fosse uma pessoa que bebesse muito álcool e eu nem sequer bebo", acrescenta Debbie.



Os sustos relacionados com o débil estado de saúde fizeram-na 'acordar' e mudar de estilo de vida, mas o que a marcou foi o vaticínio de um médico cirurgião: "como é que é possível? Você vai estar morta antes dos 50 anos."



A mulher descobriu na rede social Facebook Tristan Lee, que se tornou o seu treinador. Após oito meses de treino e alimentação rigorosa, Debbie perdeu 76 quilos. "Com a ajuda do Tristan eu consegui reduzir o meu peso. Cortei nos açúcares e carboidratos refinados, como pão branco e a massa. Tudo o que passei a comer foi saudável."



"Hoje sou uma nova pessoa e ninguém tem o direito de me julgar", diz, orgulhosa. E promete que não voltará a ser humilhada em público.