Mulher que se sentia 'inchada' dá à luz uma hora depois de descobrir que estava grávida

Wigan, Inglaterra.

Tasha Davies, de 28 anos, não fazia ideia de que estava grávida de um menino até esta terça-feira, o dia do parto.





Martin Hern, acompanhou-a à unidade hospitalar e ficaram ambos chocados ao descobrirem que a mulher estava em trabalho de parto.



O casal, numa relação há três anos, ficou completamente pasmado com a chegada do primeiro filho.



"Foi uma mistura de choque e surpresa. Não tinha enjoos matinais nem nenhum sintoma. Mesmo no final da gravidez a minha barriga ficou muito inchada", explica Tasha.



"Mas nessa altura tinha dores de estômago intensas e pensei que algo de muito grave se passava", disse a recém-mãe.



Tasha Davies também tinha ganho algum peso nos últimos meses mas pensou que se tratava dos efeitos da quarentena, devido à Covid-19.



Durante as 41 semanas em que esteve grávida Tasha afirma que continuou a ter o período.







