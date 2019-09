Mulher recebe ameaças de morte por publicar fotografias dos animais que caça

Uma mulher que caça animais selvagens e publica as fotografias dos animais mortos como símbolo de trófeu nas redes sociais recebeu várias ameaças de morte. Kate Small, de 29 anos, já matou ursos, veados, porcos e lobos. Os locais eleitos para as caçadas são a região do Idaho nos Estados Unidos e a África do Sul.

Kate alega que caça de forma ética e mata os animais apenas para servirem como alimento. "Gosto de poder fornecer refeições orgânicas e nutritivas à minha família. Este estilo de vida também me permite criar memórias eternas com os meus amigos e família", conta ao Daily Mail.

Como resultado das suas publicações, as redes sociais de Kate inundaram-se de comentários com ameaças de morte, tanto a ela como à filha de um ano e os animais de estimação.

"Na verdade, recebi milhares de ameaças de morte. As pessoas dizem coisas que eu nunca desejaria ao meu pior inimigo. Tive centenas de pessoas a ameaçar violar e matar a minha filha de um ano. Lembro-me de uma pessoa dizer: Vou pôr o teu bebé no liquidificador para o ouvir gritar", revelou Kate ao Daily Mail.

"Também tive pessoas a dizer que vão matar os meus cães, o que não faz sentido para mim porque estão com raiva por eu matar animais", acrescentou.

A jovem diz tentar usar a educação para responder a alguns comentários, mas admite que o sarcasmo se apodera dela e responde com humor aos que a insultam.



Kate defende que caçar os animais é menos cruel do que deixá-los morrer pela mãe natureza: "Eu sei que as pessoas pensam que a caça é cruel, mas não é. Sabem o que é cruel? A mãe natureza. Já viu um alce ser comido por lobos e sofrer durante horas enquanto tem uma morte lenta e dolorosa? A mim parece-me que um único tiro é um caminho a seguir".



A caçadora defende-se também dizendo que tem imenso respeito pelos animais e que se preocupa profundamente com eles, sendo essa a razão pelo qual desempenha essa atividade.