26 anos depois de enviado, mulher recebe postal de Hong Kong

Kim Draper, uma mulher de Springfield, nos EUA, recebeu um postal de Hong Kong na semana passada.

À primeira vista tudo parece normal nesta história. No entanto, Kim ficou admirada quando reparou na data do postal.

De acordo com o portal de notícias espanhol 20Minutos, o cartão foi enviado há 26 anos. O postal com uma imagem de barcos de pesca tradicionais chineses é datado de 8 de julho de 1993.

À CNN, Kim revelou que quando olhou para o postal pela primeira vez pensou que "podia ser para um dos vizinhos". O cartão chegou endereçado a Leena e Muhammad Ali Kizilbash.





This is a fun little mystery.

An Illinois woman got a postcard that was mailed to her house 26 years ago. Now she's trying to get it to the right people.https://t.co/e9jfi8mI3y — David Williams (@da12vid) 16 de julho de 2019









No postal é possível ler que o remetente se está a "divertir neste lugar extremamente lotado". Na assinatura do mesmo, o autor do cartão assume que irá ver Leena e Muhammad "em breve".

Depois de ter recebido o postal e perceber que não era para ela, Kim decidiu tentar encontrar o casal que o devia ter recebido.

Foi depois de falar com a CNN que uma seguidora do canal deixou um comentário no Twitter a dizer que o marido conhece o casal indicado no postal.

No comentário, a seguidora diz ainda que quer "contactar a Kim para saber mais detalhes sobre a história".





My husband knows this family (Leena and Mohammad). He is interested in getting in contact with Kim Draper as he knows a little more about this. Can you help? He was best friends with Mohammed when they were younger. — M Buck (@spideygirl7133) 16 de julho de 2019