Mulher recentemente transplantada agredida ao pedir a cliente para usar máscara

Uma mulher, de 54 anos, foi agredida de forma violenta por outra mulher, esta quarta-feira, no interior de uma loja da Staples em Nova Jérsia, nos Estados Unidos. Tudo começou porque a mulher pediu à cliente para usar a máscara de forma correta para evitar o contágio da covid-19.

Segundo as autoridades de Hackensack, a suspeita aproximou-se de uma das fotocopiadoras com "a máscara colocada abaixo da boca". A vítima, terá pedido à mulher para colocar a máscara uma vez que tinha sido submetida a um transplante de fígado há quatro meses, avançou a polícia.

Com a aproximação da agressora, a vítima apontou a bengala em direção à mulher, para que a distância fosse mantida. Aos gritos, a mulher aproximou-se da vítima e atirou-a com violência para o chão da loja.



A vítima foi transportada de ambulância para o Centro Hospitalar de Hackensack com um osso fraturado na perna esquerda. A agressora fugiu.