Mulher reconhece aliança perdida de marido nas redes sociais

Os operacionais da Bournemouth Christchurch e Poole Council (BCP), em Inglaterra, encontraram a aliança de casamento de um homem que a havia perdido em 2015, enquanto faziam obras em moinhos de madeira numa praia em Inglaterra.



Os trabalhadores fizeram um apelo no Twitter para encontrar o dono do anel, que após 50 mil partilhas, encontraram. Jo Francis, a esposa, reconheceu o anel, que o marido havia perdido numas férias do casal, devido à inscrição da palavra "para sempre", que tinham feito no anel.

Whilst excavating a timber groyne our team found what we think is a gent’s platinum wedding band. We’d love to reunite it with its owner if possible.



If you think it might be yours email coastal@bcpcouncil.gov.uk and tell us what the inscription says to claim it. pic.twitter.com/CwjUHfiRnJ