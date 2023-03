Mulher recusa depilar as sobrancelhas e o buço para "eliminar potenciais interesses amorosos"

Uma mulher dinamarquesa recusa depilar as sobrancelhas e o buço, desde março de 2020, porque a ajudam a "eliminar potenciais interesses amorosos", apesar de afirmar que as pessoas olham e fazem "comentários cruéis".Eldina Jaganjac, de 31 anos, natural de Copenhaga, na Dinamarca, disse que apesar de alguns homens, principalmente adolescentes, olharem para as suas sobrancelhas como se fossem uma "terceira cabeça", recebe mais atenção positiva do que quando rapou o cabelo. A mulher disse ao Daily Mail que não se sente menos feminina e a decisão de se destacar na sociedade incutiu-lhe mais auto-confiança.Eldina cresceu numa pequena cidade onde se esperava que todos se integrassem, mas estava cada vez mais frustrada com o facto de ser expectável que as mulheres gastassem mais tempo e dinheiro na manutenção da sua aparência, através da depilação, do que os homens."Se um homem não fizer a barba e não depilar as sobrancelhas, ninguém repara ou comenta, não é nada fora do comum", disse a mulher ao Daily Mail. "Tal como acontece com muitas outras mulheres, aprendi a policiar-me. Não me sentia à vontade em sair de casa a não ser que as minhas sobrancelhas estivessem arranjadas, não ia ao ginásio a menos que as minhas pernas estivessem depiladas", acrescentou a mulher, que admite ter deixado de se preocupar com o que os outros pensam dela.